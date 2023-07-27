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Министерство оборонной промышленности Азербайджана и компания TUSAŞ подписали протокол о намерениях

Министерство оборонной промышленности Азербайджана и компания TUSAŞ подписали протокол о намерениях На третий день Международной выставки оборонной промышленности "IDEF-2023" состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева и председателя Комитета оборонной промышленности Турции Халюка Гёргюна.
Армия
27 июля 2023 г. 20:29
Министерство оборонной промышленности Азербайджана и компания TUSAŞ подписали протокол о намерениях

На третий день Международной выставки оборонной промышленности "IDEF-2023" состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева и председателя Комитета оборонной промышленности Турции Халюка Гёргюна.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Министр Мадат Гулиев поздравил Халюка Гёргюна с новым назначением, пожелал успехов в деятельности.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о более тесном продолжении сотрудничества двух братских стран в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках выставки между Министерством оборонной промышленности Азербайджана и турецкой компанией TUSAŞ был подписан протокол о намерениях с целью подготовки инженерно-технических кадров, которые примут участие в предстоящих совместных проектах в области производства национальных боевых самолетов.

В церемонии подписания приняли участие М.Гулиев, Х.Гёргюн и другие официальные лица.

В рамках выставки также был подписан протокол о сотрудничестве между Министерством оборонной промышленности и турецкой компанией "Makine ve kimya endüstrisi".

Документ подписали заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и заместитель министра национальной обороны Турции Джелал Сами Тюфекчи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə "TUSAŞ" şirkəti arasında Niyyət Protokolu imzalanıb

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