Международные армейские игры - 2019 начинаются в Азербайджане завтра

Завтра в Азербайджане начинаются Международные армейские игры – 2019.

Как сообщает Report, игры состоятся в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Для участия в конкурсе "Кубок моря", который состоится в рамках игр, в Баку прибыли военные корабли каспийской флотилии ВМС России и ВМС Ирана и Казахстана.

В Министерстве обороны сообщили, что экипажи кораблей готовы к соревнованиям.

В ходе конкурса военные моряки будут состязаться в этапах по «Выполнению артиллерийских стрельб», «Борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке» и «Морской подготовке», после чего определятся лучшие составы.

В конкурсе «Кубок моря-2019» в качестве наблюдателя примут участие представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов.

Отметим, что финальная эстафета Международных армейских игр – 2019 состоится 17 августа.