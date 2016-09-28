Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси подписан план сотрудничества на 2017 год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По информации министерства, документ был подписан 28 сентября в рамках встречи министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова с находящимся с официальным визитом в нашей стране, министром обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенантом Андреем Равковым.

Перед встречей делегация Беларуси посетила Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила венки к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Затем гости посетили Аллею шахидов, почтили память наших героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венки и цветы к их могилам и к памятнику "Вечный огонь".

После посещения Аллеи шахидов, в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были озвучены гимны двух стран. Согласно протоколу, гость оставил запись в "Книге почета".

После церемонии официальной встречи генерал-лейтенант А.Равков посетил музей в здании Генерального штаба Вооруженных сил, отражающий жизнь и деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева.

На расширенной встрече, проведенной между министрами оборон двух стран, генерал-полковник Закир Гасанов, поприветствовав гостей, особо отметил важность встреч глав государств в развитии связей между странами.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил благодарность за постоянную поддержку официальным Минском в различных международных организациях принципиальной позиции Азербайджана в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Подчеркнув важность визита министра обороны с большой делегацией в Азербайджан для участия на второй Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2016, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что данный визит придаст новый импульс углублению развития сотрудничества между нашими странами в военной и военно-технической сфере.

Генерал-лейтенант А.Равков, в свою очередь, отметив, что связи между нашими государствами основаны на крепких дружеских отношениях, и что Беларусь является важным партнером Азербайджана, особо подчеркнул значимость этих встреч с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования.

Затем стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в военной сфере, а также перспективы развития связей в ряде направлений.

Министры также провели широкий обмен мнениями относительно проблем международной и региональной безопасности, организации взаимных встреч специалистов и экспертов с целью обмена опытом и других вопросов, представляющих взаимный интерес.