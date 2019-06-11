В рамках визита в Азербайджан министр обороны Грузии Леван Изория встретится с министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило министерство обороны Грузии.

Отмечается, что после встречи между Грузией и Азербайджаном будет подписан план сотрудничества в военной сфере на 2019 год. Л.Изория также встретится с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Состоится трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изория. На встрече будут обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в оборонной сфере.

Отметим, что Л.Изория находится в Габале для участия на предстоящей 12 июня трехсторонней встрече.