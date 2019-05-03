Закир Гасанов: Между Азербайджаном и НАТО существует 25-летнее устойчивое партнерство

"Празднование 25-летия партнерства с НАТО является воплощением успехов, достигнутых за период нашего сотрудничества. Эти достижения являются результатом комплексных действий, осуществленных Азербайджаном 25 лет назад в сложный период времени".

Как сообщает Report, об этом сказал министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

"С подписанием 4 мая 1994 года общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым рамочного документа "Партнерство ради мира" Азербайджан присоединился к программе ПРМ. Эта программа, успешно продолжаемая президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, зарекомендовала себя как один из самых успешных механизмов эффективного военного сотрудничества и совместимости между НАТО и Вооруженными силами Азербайджанской Республики.

Развитие партнерских отношений с НАТО в рамках взаимных интересов является одним из основных направлений военного сотрудничества Азербайджанской армии. Партнерство между Азербайджаном и НАТО и совместная деятельность в различных миротворческих миссиях являются ярким примером усилий и доброй воли нашей страны по обеспечению безопасности и стабильности в Евроатлантическом пространстве.

Несмотря на существующие вызовы, Азербайджан внес свой вклад в достижение международной стабильности, с первых же дней принимая участие в операциях, проводимых под руководством НАТО в Косово и Афганистане.

С 2018-го года мы увеличили численность военного контингента в Исламской Республике Афганистан на 30 процентов, осознавая важность проведения миссии "Решительная поддержка" для безопасности и устойчивого развития этой страны, а также для региональной и глобальной безопасности. В дополнение к этому, вклад Азербайджана в Афганистан включает политическую, финансовую, материально-техническую поддержку, предоставление наземного и воздушного транзита, в том числе проведение различных тренингов, помощь в области разминирования и другие виды невоенной помощи.

Мы хорошо понимаем, что в глобализирующемся мире каждый кризис или конфликт неизбежно влияет на другие страны, и в этом контексте Азербайджан в целях достижения мира и безопасности в Евроатлантическом пространстве сотрудничает и будет продолжать сотрудничать с НАТО.

Неслучайно, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к Процессу планирования и анализа. Этот механизм, являющийся основой практического сотрудничества, способствует осуществлению военных реформ, опирающихся на основы современного военного строительства, обеспечению необходимой оперативной совместимости и трансформации Вооруженных сил.

В частности, я хотел бы отметить, что для достижения оперативной совместимости Азербайджанская армия эффективно использует Программу "Концепция Оперативных Возможностей" НАТО. В 2004 году Азербайджанская армия присоединилась к программе с одной ротой, а сегодня к этой программе привлечены подразделения всех видов войск. Приобретенным опытом наши военнослужащие делятся не только внутри республики, но и с другими странами-партнерами, способствуя при этом развитию программы.

Естественно, достижение успеха в военной области прямо пропорционально уровню оперативной совместимости. Однако неоспоримым фактом является то, что человеческая совместимость и единомыслие - это ключевые факторы для достижения устойчивого партнерства. В этом контексте я особо хочу отметить программу НАТО "Штабные Должности Партнерства".