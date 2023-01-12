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Между Азербайджаном и Италией подписан документ о военных учениях

Между Азербайджаном и Италией подписан документ о военных учениях Министры обороны Азербайджана и Италии подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.
Армия
12 января 2023 г. 15:33
Между Азербайджаном и Италией подписан документ о военных учениях

Министры обороны Азербайджана и Италии подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече министров 12 января.

На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что 12 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Italy ink document on military training 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İtaliya arasında hərbi təlimlərlə bağlı sənəd imzalanıb

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