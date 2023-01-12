Между Азербайджаном и Италией подписан документ о военных учениях

Министры обороны Азербайджана и Италии подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.

Министры обороны Азербайджана и Италии подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на встрече министров 12 января.

На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметим, что 12 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто.