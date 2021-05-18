Между Азербайджаном и Беларусью подписан план военного сотрудничества

Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси подписан план двустороннего сотрудничества на 2021 год.

Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси подписан план двустороннего сотрудничества на 2021 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 18 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

На встрече была обсуждена совместная деятельность в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, организация визитов групп специалистов с целью обмена опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение министры подписали план двустороннего сотрудничества.