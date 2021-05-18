О нас
Report Georgia
Аудио новости

Между Азербайджаном и Беларусью подписан план военного сотрудничества

Между Азербайджаном и Беларусью подписан план военного сотрудничества Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси подписан план двустороннего сотрудничества на 2021 год.
Армия
18 мая 2021 г. 20:05
Между Азербайджаном и Беларусью подписан план военного сотрудничества

Между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси подписан план двустороннего сотрудничества на 2021 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что 18 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

На встрече была обсуждена совместная деятельность в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, организация визитов групп специалистов с целью обмена опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение министры подписали план двустороннего сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Belarus sign plan on military cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Belarus arasında hərbi əməkdaşlığa dair plan imzalanıb

Самое читаемое

В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
В бакинском аэропорту расследуют инцидент жестокого обращения с животными
16 мая 2021 г. 13:25
Восстановлена работа общественного транспорта
Восстановлена работа общественного транспорта
16 мая 2021 г. 06:00
МИД Азербайджана распространил заявление
МИД Азербайджана распространил заявление
13 мая 2021 г. 22:12
Состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
ФотоСостоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной ж/д станция Ляки-Габала
15 мая 2021 г. 20:37
Президент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
ФотоПрезидент SOCAR выступил на международном форуме в Туркменистане
12 мая 2021 г. 11:59
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
Глава МИД: Вопрос Кешикчидага будет решен в соответствии с интересами Грузии и Азербайджана
13 мая 2021 г. 14:14
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
Байрамов прокомментировал обращение Армении в ОДКБ
15 мая 2021 г. 18:25
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
Перестрелка на границе с Ираном, погибли два пограничника
15 мая 2021 г. 19:03
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении Достлуг
Бердымухамедов обсудил с президентом SOCAR совместную деятельность на месторождении "Достлуг"
13 мая 2021 г. 11:18
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом Sputnik V
В Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"
17 мая 2021 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi