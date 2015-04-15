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    Медсестрам в Азербайджане присвоили звание сержанта

    Со дня создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил проходит 23 года

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По случаю 23-й годовщины со дня создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил в медицинском учреждении прошло мероприятие.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, на мероприятии выступил начальник Главного медицинского управления министерства обороны, генерал-полковник Натик Алиев.

    В своих выступлениях офицеры военной службы Вагиф Ибрагимов, Эльдар Алиев, Асиф Гурбанов, Фирудин Гарабеков и др. поздравили личный состав госпиталя.

    По приказу начальников Главного клинического госпиталя и Главного медицинского управления министерства обороны группе офицеров выразили благодарность и вручили почетные грамоты, а некоторым медсестрам присвоили звание сержанта.

    В заключение был продемонстрирован фильм об истории создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил и пути развития.

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