Медсестрам в Азербайджане присвоили звание сержанта

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По случаю 23-й годовщины со дня создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил в медицинском учреждении прошло мероприятие.

Как сообщили Report в министерстве обороны, на мероприятии выступил начальник Главного медицинского управления министерства обороны, генерал-полковник Натик Алиев.

В своих выступлениях офицеры военной службы Вагиф Ибрагимов, Эльдар Алиев, Асиф Гурбанов, Фирудин Гарабеков и др. поздравили личный состав госпиталя.

По приказу начальников Главного клинического госпиталя и Главного медицинского управления министерства обороны группе офицеров выразили благодарность и вручили почетные грамоты, а некоторым медсестрам присвоили звание сержанта.

В заключение был продемонстрирован фильм об истории создания Главного клинического госпиталя Вооруженных сил и пути развития.