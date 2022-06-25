Магеррам Алиев: Президент Азербайджана придает особое значение дальнейшему укреплению армии

"Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание этим вопросам и в своих выступлениях подчеркивает, что Азербайджанская армия и впредь будет укрепляться, и ее место среди сильнейших армий мира".

"Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание этим вопросам и в своих выступлениях подчеркивает, что Азербайджанская армия и впредь будет укрепляться, и ее место среди сильнейших армий мира".

Как передает Report, об этом в интервью REALTV.AZ заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"В этой связи подписание Шушинской декларации, имеющей чрезвычайно важное значение с точки зрения военно-стратегического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, укрепляет обороноспособность и безопасность, проводить совместные учения и кадровые обмены. Это исторический документ, который внесет важный вклад в развитие отношений между нашими странами на качественно новый уровень. Вооруженные силы Азербайджана постоянно стоят на страже Родины, обеспечивая безопасность, оборону и территориальную целостность страны на самом высоком уровне", - сказал М.Алиев.