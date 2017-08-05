Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начальник Государственной службы безопасности, национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев принял участие на церемонии присяги молодыми солдатами в воинских частях ГСБ.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью ГСБ, в мероприятии приняли участие руководящие сотрудники ГСБ, ветераны органов госбезопасности и родители солдат.

Сначала генерал-лейтенант М.Гулиев и участники мероприятия почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику.

Боевой флаг под звуки военного марша был внесен на строевой полигон. На церемонии была почтена минутой молчания славная память общенационального лидера Азербайджана и героев, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана.

Затем состоялась торжественная церемония присяги молодых солдат.

Начальник СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев поздравил личный состав от имени верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, пожелав удачи в ответственной и почетной задаче по охране Родине.

В завершении офицеры и молодые солдаты торжественно прошли под звуки военного марша перед трибуной, было сделано памятное фото.

По завершении церемонии М.Гулиев встретился родителями солдат.