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    Мадат Гулиев принял участие на церемонии присяги молодыми солдатами в воинских частях ГСБ

    Начальник ГСБ: Азербайджанский народ живет в мире и благополучии

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начальник Государственной службы безопасности, национальный герой Азербайджана, генерал-лейтенант Мадат Гулиев принял участие на церемонии присяги молодыми солдатами в воинских частях ГСБ.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью ГСБ, в мероприятии приняли участие руководящие сотрудники ГСБ, ветераны органов госбезопасности и родители солдат.

    Сначала генерал-лейтенант М.Гулиев и участники мероприятия почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его памятнику.

    Боевой флаг под звуки военного марша был внесен на строевой полигон. На церемонии была почтена минутой молчания славная память общенационального лидера Азербайджана и героев, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана.

    Затем состоялась торжественная церемония присяги молодых солдат.

    Начальник СГБ генерал-лейтенант Мадат Гулиев поздравил личный состав от имени верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, пожелав удачи в ответственной и почетной задаче по охране Родине.

    В завершении офицеры и молодые солдаты торжественно прошли под звуки военного марша перед трибуной, было сделано памятное фото.

    По завершении церемонии М.Гулиев встретился родителями солдат.

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