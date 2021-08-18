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Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы

Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы "Президент Азербайджанской Республики регулярно дает соответствующие поручения, связанные с расширением перспектив развития оборонной промышленности".
Армия
18 августа 2021 г. 18:21
Мадат Гулиев: Поручения президента охватывают 2040-2050-е годы
Мадат Гулиев

"Президент Азербайджанской Республики регулярно дает соответствующие поручения, связанные с расширением перспектив развития оборонной промышленности".

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил находящийся в Стамбуле для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2021 министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев.

"Здесь я провожу встречи с министрами оборонной промышленности нескольких стран, прорабатывается дорожная карта, есть планы по усилению совместного сотрудничества и партнерства, а также программы обмена", - добавил он.

M.Гулиев отметил, что в настоящее время поручения президента Азербайджана министерству оборонной промышленности нацелены на далекое будущее:

"Поручения господина президента охватывают уже 2040-2050-е годы, и сегодня задачи оборонной промышленности Азербайджана состоят уже не только в производстве автоматов, пулеметов, но и оружия, которое будет изготовлено по самым современным технологиям через 20-30 лет", - добавил министр.

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Версия на английском языке Defense industry minister: Azerbaijani presidential orders cover 2040-2050s
Версия на азербайджанском языке Mədət Quliyev: "Prezidentin tapşırıqları artıq 2040-2050-ci illəri əhatə edir"

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