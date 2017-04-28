Курсанты Высшего военного училища Азербайджана выполнили боевые стрельбы из артиллерийских установок

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в учебном центре артиллерии для курсантов, обучающихся на 4-ом курсе Высшего военного училища имени Гейдара Алиева, проведены практические занятия с боевыми стрельбами по предмету "Стрельба и управление огнем артиллерии".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Основной целью занятий являлась проверка практического применения на полигонах и в условиях, приближенных к боевым, знаний и навыков, полученных во время занятий по специальной подготовке, проведенных в период обучения.

Произведя стрельбы из 122-миллиметровых гаубиц Д-30, курсанты выполнили нормативные упражнения по уничтожению движущихся и неподвижных целей на различных расстояниях.

В ходе учений, в условиях, максимально приближенных к боевым, были высоко оценены боевые и морально-психологические качества личного состава.