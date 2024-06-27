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Коротченко: Армия Азербайджана - одна из лучших в мире

Коротченко: Армия Азербайджана - одна из лучших в мире У Азербайджана одна из лучших армий не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это подтверждает 44 дневная война по итогам, которой Армения капитулировала, потерпев сокрушительный разгром.
Армия
27 июня 2024 г. 01:30
Коротченко: Армия Азербайджана - одна из лучших в мире

У Азербайджана одна из лучших армий не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это подтверждает 44 дневная война по итогам, которой Армения капитулировала, потерпев сокрушительный разгром.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко на торжественном приеме по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Эксперт отметил, что сегодня спецназ ведущих стран мира равняется, в том числе на азербайджанские силы специального назначения.

"Два фактора, на которые обращают внимание все специалисты, это первое масштабное применение разведывательных и ударных беспилотников. В данном плане Азербайджан показал, как ведется современная высокотехнологичная война. И второе это использование сил специального назначения, операция по освобождению Шуши по ее дерзости, мастерству, уникальности, а самое главное - военно-политическим результатам - она беспрецедентна, и сегодня спецназ ведущих стран мира равняется, в том числе на азербайджанские силы специального назначения", - сказал эксперт.

Коротченко отметил высочайший уровень профессиональной подготовки азербайджанской армии.

"Профессиональное мастерство офицеров и высшего командного состава Вооруженных сил Азербайджана, ну и, конечно, архитектор победы, Верховный главнокомандующий, президент Азербайджана Ильхам Алиев, который показал свой полководческий талант в ходе второй Карабахской войны, и стал решающим фактором победы, наряду, безусловно, с теми усилиями и героизмом, продемонстрированными азербайджанской армией на нынешнем этапе, когда Азербайджан обеспечил суверенитет и территориальную целостность, возвратив оккупированные армянами территории", - подчеркнул И.Коротченко.

Политолог подчеркнул, что Россию и Азербайджан связывают близкие и тесные отношения союзнического взаимодействия: "Хотелось бы поздравить личный состав Вооруженных сил Азербайджана с профессиональным праздником. Россию и Азербайджан связывают очень близкие тесные отношения союзнического взаимодействия. Напомню, что Азербайджан закупил российского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, и именно это оружие, в том числе обеспечило победу во второй Карабахской войне. Сегодня между нашими лидерами, между нашими странами существуют устойчивые тесные отношения. Будем рассчитывать, что и военное, и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Баку будет по-прежнему развиваться во имя мира, безопасности и стабильности Южного Кавказа", - заключил он.

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