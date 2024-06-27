Коротченко: Армия Азербайджана - одна из лучших в мире

У Азербайджана одна из лучших армий не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это подтверждает 44 дневная война по итогам, которой Армения капитулировала, потерпев сокрушительный разгром.

У Азербайджана одна из лучших армий не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Это подтверждает 44 дневная война по итогам, которой Армения капитулировала, потерпев сокрушительный разгром.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко на торжественном приеме по случаю 26 Июня - Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Эксперт отметил, что сегодня спецназ ведущих стран мира равняется, в том числе на азербайджанские силы специального назначения.

"Два фактора, на которые обращают внимание все специалисты, это первое масштабное применение разведывательных и ударных беспилотников. В данном плане Азербайджан показал, как ведется современная высокотехнологичная война. И второе это использование сил специального назначения, операция по освобождению Шуши по ее дерзости, мастерству, уникальности, а самое главное - военно-политическим результатам - она беспрецедентна, и сегодня спецназ ведущих стран мира равняется, в том числе на азербайджанские силы специального назначения", - сказал эксперт.

Коротченко отметил высочайший уровень профессиональной подготовки азербайджанской армии.

"Профессиональное мастерство офицеров и высшего командного состава Вооруженных сил Азербайджана, ну и, конечно, архитектор победы, Верховный главнокомандующий, президент Азербайджана Ильхам Алиев, который показал свой полководческий талант в ходе второй Карабахской войны, и стал решающим фактором победы, наряду, безусловно, с теми усилиями и героизмом, продемонстрированными азербайджанской армией на нынешнем этапе, когда Азербайджан обеспечил суверенитет и территориальную целостность, возвратив оккупированные армянами территории", - подчеркнул И.Коротченко.

Политолог подчеркнул, что Россию и Азербайджан связывают близкие и тесные отношения союзнического взаимодействия: "Хотелось бы поздравить личный состав Вооруженных сил Азербайджана с профессиональным праздником. Россию и Азербайджан связывают очень близкие тесные отношения союзнического взаимодействия. Напомню, что Азербайджан закупил российского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов, и именно это оружие, в том числе обеспечило победу во второй Карабахской войне. Сегодня между нашими лидерами, между нашими странами существуют устойчивые тесные отношения. Будем рассчитывать, что и военное, и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Баку будет по-прежнему развиваться во имя мира, безопасности и стабильности Южного Кавказа", - заключил он.