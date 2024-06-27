Корабли Каспийской флотилии ВМФ России посетили Баку с дружественным визитом

Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографическое судно "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографическое судно "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии ВМФ России прибыли в Баку с неофициальным дружественным визитом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Сообщается, что экипажи кораблей были встречены представителями ВМС Азербайджана. В рамках визита для экипажей кораблей будет организована экскурсия по городу Баку с целью ознакомления с культурно-историческими памятниками, а также состоится дружеская встреча, посвященная спортивным соревнованиям военных моряков.

Дружественный визит продлится до 30 июня.