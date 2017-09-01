Корабли Каспийской флотилии проведут сбор-поход в Казахстане и Азербайджане

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Отряд кораблей Каспийской флотилии посетит порты Казахстана и Азербайджана в ходе сбор-похода.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля "Великий Устюг" и приданных судов обеспечения покинул пункт базирования и вышел в открытое море для выполнения задач сбор-похода… Для развития и укрепления международного сотрудничества между прикаспийскими странами в ходе выполнения задач морского похода российские моряки посетят порты двух иностранных государств - Казахстана и Азербайджана", - сказал он.

Астафьев отметил, что за 25 суток плавания отряду кораблей предстоит обеспечить военно-морское присутствие российских кораблей в Каспийском море. Также экипажи кораблей проведут двухдневное учение по защите объектов нефте- и газодобывающей промышленности от возможных угроз со стороны незаконных вооруженных формирований.