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Корабельный флот ВМС Азербайджана будет обновлен, будут закуплены новые системы разведки

Корабельный флот ВМС Азербайджана будет обновлен, будут закуплены новые системы разведки Корабельный флот ВМС Азербайджана будет обновлен, будут закуплены новые системы разведки.
Армия
25 июня 2023 г. 10:05
Корабельный флот ВМС Азербайджана будет обновлен, будут закуплены новые системы разведки

Корабельный флот ВМС Азербайджана будет обновлен, будут закуплены новые системы разведки.

Как сообщает Report, об этом заявил командующий военно-морскими силами, вице-адмирал Субхан Бекиров.

По его словам, в настоящее время проводятся встречи с передовыми компаниями оборонной промышленности по вопросам обновления корабельного парка, приобретения систем наблюдения, разведки и связи: "Некоторые из названных проектов будут поэтапно реализованы в ближайшее время".

"ВМС успешно реализуют требования Стратегии морской безопасности, утвержденной президентом Азербайджанской Республики, и согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, достойно справляются со всеми задачами", - подчеркнул он.

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