Корабельный флот ВМС Азербайджана будет обновлен, будут закуплены новые системы разведки.
Как сообщает Report, об этом заявил командующий военно-морскими силами, вице-адмирал Субхан Бекиров.
По его словам, в настоящее время проводятся встречи с передовыми компаниями оборонной промышленности по вопросам обновления корабельного парка, приобретения систем наблюдения, разведки и связи: "Некоторые из названных проектов будут поэтапно реализованы в ближайшее время".
"ВМС успешно реализуют требования Стратегии морской безопасности, утвержденной президентом Азербайджанской Республики, и согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, достойно справляются со всеми задачами", - подчеркнул он.