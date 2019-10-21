Контр-адмирал НАТО: Азербайджан является одним из самых активных партнеров в рамках сотрудничества с НАТО

"Азербайджан является одним из самых активных партнеров в рамках сотрудничества с НАТО".

Как сообщает Report, об этом начальник Управления по партнерству в штабе Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил Альянса в Европе (SHAPE) контр-адмирал Бюлент Туран сказал в интервью сайту министерства обороны Азербайджана.

По его словам, Азербайджан является важным и значимым партнером для НАТО: "Я хотел бы подчеркнуть, что в этом году исполнилось 25-летие сотрудничества Азербайджана с НАТО. Это, в свою очередь, охватывает большой период. Мои наблюдения показывают, что Азербайджан является одним из самых активных партнеров в рамках сотрудничества с НАТО. Мы продолжаем видеть Азербайджан в качестве активного партнера в различных операциях НАТО, в том числе во внесении вклада в различные штабы НАТО в лице его офицеров, проходящих службу в Штабной Обязанности Партнерства, а также в рамках Программы оценки и обзора Концепции оперативных возможностей. Именно поэтому Азербайджан является важным и значимым партнером для НАТО".