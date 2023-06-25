Командующий: Военные моряки способны предотвратить любую угрозу

Военные моряки способны предотвратить любую угрозу суверенитету Азербайджанской Республики как с моря, так и с суши и постоянно совершенствуются в этом направлении.

Военные моряки способны предотвратить любую угрозу суверенитету Азербайджанской Республики как с моря, так и с суши, и постоянно совершенствуются в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил командующий ВМС, вице-адмирал Субхан Бекиров.

Он сказал, что помимо поддержания морского охранного, оборонного и благоприятного оперативного режима в азербайджанском секторе Каспийского моря, силу Военно-морского флота Азербайджана характеризует героизм военно-морского спецназа во время 44-дневной Отечественной войны.