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Командующий: Военные моряки способны предотвратить любую угрозу

Командующий: Военные моряки способны предотвратить любую угрозу Военные моряки способны предотвратить любую угрозу суверенитету Азербайджанской Республики как с моря, так и с суши и постоянно совершенствуются в этом направлении.
Армия
25 июня 2023 г. 10:40
Командующий: Военные моряки способны предотвратить любую угрозу

Военные моряки способны предотвратить любую угрозу суверенитету Азербайджанской Республики как с моря, так и с суши, и постоянно совершенствуются в этом направлении.

Как сообщает Report, об этом заявил командующий ВМС, вице-адмирал Субхан Бекиров.

Он сказал, что помимо поддержания морского охранного, оборонного и благоприятного оперативного режима в азербайджанском секторе Каспийского моря, силу Военно-морского флота Азербайджана характеризует героизм военно-морского спецназа во время 44-дневной Отечественной войны.

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Версия на английском языке Commander: Navy sailors able to prevent any threat
Версия на азербайджанском языке Komandan: "Hərbi dənizçilər istənilən təhlükənin qarşısını almağa qadirdir"

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