Командующий ВМС: Завершены все организационные работы "Кубка моря"

"В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках "Международных армейских игр-2022" будет организован конкурс "Кубок моря". Все организационные работы соревнования завершены".

"В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках "Международных армейских игр-2022" будет организован конкурс "Кубок моря". Все организационные работы соревнования завершены".

Как передает Report, об этом командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров сказал на пресс-конференции до соревнований "Кубок моря".

Он отметил, что открытие кубка состоится 15 августа.

По словам С.Бекирова, в соревнованиях примут участие 4 команды – Азербайджан, Россия, Иран и Казахстан: "Соревнования состоят из трех этапов и 6 эпизодов. Наши опыт и практика позволяют организовать эти соревнования на высоком уровне. Для этого имеется вся инфраструктура.

Полагаю, существуют все условия на высоком уровне для соревнования команд. Желаю удачи командам. Я верю, что каждая команда на высоком уровне проявит свои умения и добьется больших успехов".