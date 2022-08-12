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Командующий ВМС: Завершены все организационные работы "Кубка моря"

Командующий ВМС: Завершены все организационные работы "Кубка моря" "В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках "Международных армейских игр-2022" будет организован конкурс "Кубок моря". Все организационные работы соревнования завершены".
Армия
12 августа 2022 г. 10:03
Командующий ВМС: Завершены все организационные работы Кубка моря

"В территориальных водах Азербайджана в Каспийском море в рамках "Международных армейских игр-2022" будет организован конкурс "Кубок моря". Все организационные работы соревнования завершены".

Как передает Report, об этом командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров сказал на пресс-конференции до соревнований "Кубок моря".

Он отметил, что открытие кубка состоится 15 августа.

По словам С.Бекирова, в соревнованиях примут участие 4 команды – Азербайджан, Россия, Иран и Казахстан: "Соревнования состоят из трех этапов и 6 эпизодов. Наши опыт и практика позволяют организовать эти соревнования на высоком уровне. Для этого имеется вся инфраструктура.

Полагаю, существуют все условия на высоком уровне для соревнования команд. Желаю удачи командам. Я верю, что каждая команда на высоком уровне проявит свои умения и добьется больших успехов".

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Версия на азербайджанском языке HDQ komandanı: "Dəniz kuboku"nun bütün təşkilati işləri artıq başa çatıb”

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