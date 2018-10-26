Командующий ВМС ЮАР прибыл в Баку

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в нашей стране в рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума командующий Военно-морскими силами (ВМС) Южно-Африканской Республики вице-адмирал Мусава Хлонгване посетил ВМС Азербайджана и Азербайджанское высшее военное училище (АВВУ) имени Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Вице-адмирал М.Хлонгване встретился с начальником штаба ВМС Азербайджана капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым и побывал на военно-морском факультете АВВУ, где он учился в 1987-1991 годах.