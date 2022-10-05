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Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в Италии

Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в Италии По приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров находится с официальным визитом в Италии для участия в 13-м тансрегиональном симпозиуме ВМС в
Армия
5 октября 2022 г. 18:09
Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в Италии

По приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров находится с официальным визитом в Италии для участия в 13-м тансрегиональном симпозиуме ВМС в Венеции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Основной целью мероприятия, в котором принимают участие командующие ВМС 44 стран и представители 18 важнейших морских организаций, является проведение дискуссий по обеспечению безопасности на морском транспорте.

Международный симпозиум продлится до 7 октября.

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