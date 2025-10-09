Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречу

    Армия
    • 09 октября, 2025
    • 19:01
    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречу

    Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с делегацией во главе с командующим ВВС и противовоздушной обороной ОАЭ генерал-майором Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси, находящимся с визитом в нашей стране.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    Сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив венки и букеты цветов к их могилам.

    Делегация ОАЭ, прибывшая в Парк Победы, возложила венок к Монументу Победы.

    После официальной церемонии встречи, организованной в Центральном командном пункте ВВС, состоялась встреча между командующими ВВС Азербайджана и ОАЭ.

    Стороны провели широкий обмен мнениями по текущим вопросам, а также обсудили другие темы, представляющие интерес.

    Затем делегации ОАЭ был представлен брифинг об основных направлениях деятельности командного пункта, оснащенного современными системами управления.

    В конце были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

