Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречу

Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде встретился с делегацией во главе с командующим ВВС и противовоздушной обороной ОАЭ генерал-майором Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала гости посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложив венки и букеты цветов к их могилам.

Делегация ОАЭ, прибывшая в Парк Победы, возложила венок к Монументу Победы.

После официальной церемонии встречи, организованной в Центральном командном пункте ВВС, состоялась встреча между командующими ВВС Азербайджана и ОАЭ.

Стороны провели широкий обмен мнениями по текущим вопросам, а также обсудили другие темы, представляющие интерес.

Затем делегации ОАЭ был представлен брифинг об основных направлениях деятельности командного пункта, оснащенного современными системами управления.

В конце были даны ответы на интересующие гостей вопросы.