    Армия
    • 29 августа, 2025
    • 20:02
    Керим Велиев: В сентябре в Азербайджане пройдут совместные военные учения 6 стран

    В сентябре в Азербайджане планируется проведение многонациональных учений "Бесконечное братство" с участием спецназа Турции, Узбекистана, Казахстана, Пакистана и Катара.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Керим Велиев на приеме в Баку по случаю 30 августа – Дня Победы Турции.

    "Достижения Азербайджана и Турции в сфере обороны еще больше укрепляют военное единство, вносят большой вклад в сохранение мира и стабильности в регионе", - сказал он.

    Sentyabrda Azərbaycanda 6 ölkənin iştirakı ilə birgə hərbi təlim keçiriləcək
    Karim Valiyev: Six countries to participate in joint military exercises in Azerbaijan in September

