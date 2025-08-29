Керим Велиев: В сентябре в Азербайджане пройдут совместные военные учения 6 стран

В сентябре в Азербайджане планируется проведение многонациональных учений "Бесконечное братство" с участием спецназа Турции, Узбекистана, Казахстана, Пакистана и Катара.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Керим Велиев на приеме в Баку по случаю 30 августа – Дня Победы Турции.

"Достижения Азербайджана и Турции в сфере обороны еще больше укрепляют военное единство, вносят большой вклад в сохранение мира и стабильности в регионе", - сказал он.