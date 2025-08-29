Sentyabrda Azərbaycanda 6 ölkənin iştirakı ilə birgə hərbi təlim keçiriləcək
Hərbi
- 29 avqust, 2025
- 19:57
Sentyabr ayında Azərbaycanda Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Pakistan və Qətərin xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə "Sonsuz Qardaşlıq" çoxmillətli təliminin keçirilməsi nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev 30 avqust- Türkiyənin Zəfər bayramı münasibətilə Bakıda keçirilən qəbulda deyib.
"Azərbaycan və Türkiyənin müdafiə sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər hərbi birliyi daha da möhkəmləndirir, regionda əmin-amanlığın və sabitliyin qorunmasına böyük töhfə verir",-o əlavə edib.
