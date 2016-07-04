Из-за наблюдающейся в Азербайджане жары в воинских частях и подразделениях применяется особый режим

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Согласно распоряжению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, в целях пресечения случаев ухудшения самочувствия и солнечных ударов среди личного состава из-за наблюдающейся жары, в воинских частях и подразделениях приступили к применению специального режима.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В министерстве заявили, что для избежания возможных случаев ухудшения самочувствия среди личного состава из-за жары в распорядок дня были внесены некоторые изменения. Так, боевые учения проводятся до 11:00 и после 17:00. Кроме того, в дневные часы военнослужащим предоставляется время для отдыха. При проведении ежедневных мероприятий предпочтение отдается казармам и местам, огражденным от прямых солнечных лучей. Военнослужащие не привлекаются к работам, которые должны проводиться под открытым небом. Солдатские общежития, столовые, медпункты и другие служебные и административные комнаты обеспечиваются кондиционерами и вентиляторами. В то же время в воинских частях созданы душевые и дополнительные пункты водоснабжения, личный состав обеспечивается питьевой водой и персональными бутылками для хранения воды.