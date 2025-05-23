Итальянскому офицеру вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

10:42

Младшему лейтенанту Рикардо Романо, окончившему с отличием Военно-морскую академию в Ливорно (Италия), преподнесен "Морской кортик" вместе с сертификатом, подписанным командующим ВМС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, согласно "Протоколу о намерениях по сотрудничеству в области обучения личного состава Военно-морских сил", подписанного министром обороны Азербайджана и министром обороны Италии, для поощрения образования в специализированных учебных заведениях обеих стран, осуществляющих подготовку военных кадров, выпускникам, отличившимся успехами в учебе, вручаются памятные подарки от имени командования ВМС.

Подарок итальянскому офицеру вручен представителем Аппарата военного атташе Азербайджана в Италии.

Отметим, что в соответствии с положениями Протокола о намерениях, одному из офицеров, окончившему с отличием факультет ВМС Военного института имени Гейдара Алиева, действующего в подчинении Национального университета обороны, от имени командования ВМС Италии вручается "Кортик чести".