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Итальянскому офицеру вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана

Итальянскому офицеру вручен "Морской кортик" от имени командующего ВМС Азербайджана 10:42
Армия
23 мая 2025 г. 10:52
Итальянскому офицеру вручен Морской кортик от имени командующего ВМС Азербайджана

Младшему лейтенанту Рикардо Романо, окончившему с отличием Военно-морскую академию в Ливорно (Италия), преподнесен "Морской кортик" вместе с сертификатом, подписанным командующим ВМС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, согласно "Протоколу о намерениях по сотрудничеству в области обучения личного состава Военно-морских сил", подписанного министром обороны Азербайджана и министром обороны Италии, для поощрения образования в специализированных учебных заведениях обеих стран, осуществляющих подготовку военных кадров, выпускникам, отличившимся успехами в учебе, вручаются памятные подарки от имени командования ВМС.

Подарок итальянскому офицеру вручен представителем Аппарата военного атташе Азербайджана в Италии.

Отметим, что в соответствии с положениями Протокола о намерениях, одному из офицеров, окончившему с отличием факультет ВМС Военного института имени Гейдара Алиева, действующего в подчинении Национального университета обороны, от имени командования ВМС Италии вручается "Кортик чести".

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Версия на английском языке Navy Dirk gifted to Italian officer on behalf of Azerbaijan Naval Forces Commander
Версия на азербайджанском языке İtaliyalı zabitə Azərbaycan HDQ komandanı adından “Dənizçi kortiki” hədiyyə olunub

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