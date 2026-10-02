Ильхам Алиев: В бюджете на 2027 год на вопросы безопасности предусматривается около 9 млрд манатов

В госбюджете Азербайджана на 2027 год на военные вопросы и вопросы безопасности предусматривается около 9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Глава государства указал на увеличение количества и расширение масштабов войн: "Пространства вокруг нас пылают, кипят. Войны не прекращаются, напротив, возникают новые очаги войн и конфликтов – и на севере, и на юге, и на Ближнем Востоке. То есть по всему периметру вокруг нас продолжаются войны и столкновения, и нет никаких международных механизмов для остановки этих войн – и, скорее всего, не будет".

Ильхам Алиев подчеркнул, что международное право полностью перестало работать, а число тех, кто придает ему значение, резко сокращается.

"Поэтому мы каждый день должны быть готовы ответить на любую военную провокацию. Мы должны обладать такой силой, - и мы добиваемся этого, - чтобы ни у кого даже в мыслях не возникло устроить какую-либо провокацию против Азербайджана. Так что это первостепенная задача, и неслучайно в обсуждаемом сегодня государственном бюджете, бюджете на следующий год, военные вопросы и вопросы безопасности вновь находятся на переднем плане, и на эти цели предусматривается около 9 миллиардов манатов. Естественно, у нас есть и другие потребности – прежде всего восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, улучшение социального положения людей. Мы делаем и это, все это предусмотрено в обсуждаемом бюджете. Однако если мы не сможем защитить себя, тогда любой другой наш проект окажется совершенно бессмысленным", - добавил президент.