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Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов

Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов Мы значительно усилили нашу армию, возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставле
Армия
1 января 2024 г. 00:00
Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов

Мы значительно усилили нашу армию, возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставлены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов.

Как передает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что в следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения, глава государства подчеркнул: "В будущем году как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения, по меньшей мере, один миллиард манатов. Таким образом, мы не только обеспечим себя основными средствами, Азербайджан станет очень серьезной страной в мировом масштабе, объем и количество нашей продукции военного назначения значительно возрастут".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Gələn il hərbi təyinatlı məhsulların istehsalına ən azı bir milyard manat sərmayə qoyulacaq

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