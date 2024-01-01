Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов

Ильхам Алиев: В будущем году в производство продукции военного назначения будет вложен как минимум один миллиард манатов

Мы значительно усилили нашу армию, возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставле

https://static.report.az/photo/80f3bab7-94b9-37eb-847a-4e00eec374b6.jpg https://static.report.az/photo/80f3bab7-94b9-37eb-847a-4e00eec374b6.jpg

Мы значительно усилили нашу армию, возрос и ее профессионализм, были созданы новые вооруженные соединения, которые вместе с другими вооруженными соединениями проявили очень большой профессионализм в антитеррористических операциях. Были закуплены, доставлены новое оружие, военная техника, подписано много новых контрактов. Как передает Report , об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Отметив, что в следующем году значительно возрастет местное производство военного назначения, глава государства подчеркнул: "В будущем году как государственный, так и частный сектор вложат в производство продукции военного назначения, по меньшей мере, один миллиард манатов. Таким образом, мы не только обеспечим себя основными средствами, Азербайджан станет очень серьезной страной в мировом масштабе, объем и количество нашей продукции военного назначения значительно возрастут". Подпишитесь на наш Telegram канал