Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

Укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности являются одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 и 15-й юбилейной Международной выставки "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" – Securex Caspian 2026.

Глава государства отметил, что оборонная промышленность Азербайджана, прошедшая большой путь развития в результате последовательно осуществляемых мер, сегодня вступила в качественно новый этап и значительно расширила свои производственные возможности:

"Продукция оборонного назначения, производимая на местных предприятиях, занимая важное место в оснащении наших Вооруженных сил, в то же время отличается конкурентоспособностью на международных рынках и с особым интересом воспринимается соответствующими структурами различных стран. Достижения Азербайджана в области оборонной промышленности служат укреплению военно-технического потенциала нашей страны, углублению сотрудничества с дружественными и партнерскими государствами".