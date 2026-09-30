Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 11:21
    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности являются одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 и 15-й юбилейной Международной выставки "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" – Securex Caspian 2026.

    Глава государства отметил, что оборонная промышленность Азербайджана, прошедшая большой путь развития в результате последовательно осуществляемых мер, сегодня вступила в качественно новый этап и значительно расширила свои производственные возможности:

    "Продукция оборонного назначения, производимая на местных предприятиях, занимая важное место в оснащении наших Вооруженных сил, в то же время отличается конкурентоспособностью на международных рынках и с особым интересом воспринимается соответствующими структурами различных стран. Достижения Азербайджана в области оборонной промышленности служат укреплению военно-технического потенциала нашей страны, углублению сотрудничества с дружественными и партнерскими государствами".

    Ильхам Алиев Международная военная выставка ADEX-2026
    İlham Əliyev: Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsi Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir
    President: Strengthening defense capability is among the priority areas of Azerbaijan's state policy
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