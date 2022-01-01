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Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь

Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь Параллельно мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. В 2021 году в этом направлении также были предприняты практические шаги, приобретены и будут приобретаться новое оружие и техника. В то же время большое значение придается подготовке наших воинск
Армия
1 января 2022 г. 00:56
Ильхам Алиев: Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь

"Параллельно мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. В 2021 году в этом направлении также были предприняты практические шаги, приобретены и будут приобретаться новое оружие и техника. В то же время большое значение придается подготовке наших воинских формирований".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

"Во Второй Карабахской войне весь мир увидел военную мощь Азербайджана. Спецназовцев Министерства обороны узнал уже весь мир, их героизм, самоотверженность, профессионализм стали легендой", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что в нынешнем году в Азербайджане было создано новое воинское формирование - Силы коммандо, президент сказал: "Эти силы готовы выполнить любую военную задачу, их число неуклонно растет и будет расти. Таким образом, создание нового профессионального воинского формирования быстрого развертывания, обладающего очень большими возможностями, позволяет говорит, что мы всегда должны быть готовы к защите наших земель, границ. Некоторые инциденты, произошедшие на армяно-азербайджанской границе в 2021 году, показали, что Азербайджан полностью сохраняет свое преимущество".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Hərbi gücümüzü bundan sonra da artıracağıq"

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