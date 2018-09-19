Ильхам Алиев: Билясуварский район может гордиться тем, что воспитал такого сына, как Мубариз Ибрагимов

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Билясуварский район может гордиться тем, что воспитал такого сына, как Мубариз, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе.

"Конечно же , находят решение вопросы, связанные с армейским строительством. Сегодня Азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий мира. Состоявшиеся в июне месяце и несколько дней назад военные парады, посвященные соответственно 100-летию Азербайджанской национальной армии и освобождению Баку от оккупантов, показали нашу силу и мощь. Конечно, если наша армия находится на таком уровне, то это источник гордости для всех наших граждан", - отметил президент.

"Сегодня в нашем мероприятии принимает участие отец Национального героя Мубариза Ибрагимова. Хочу выразить ему особую признательность за то, что в его семье вырос и получил воспитание Национальный герой, наш незабвенный солдат, герой Мубариз, который сражался и погиб за Родину, стал шехидом. В одиночку уничтожив много оккупантов, он взошел на вершину шехидства. Он знал, что идет на смерть, знал, что не выживет в этом сражении. Тем не менее, пожертвовал собой и показал врагу, какими качествами обладает азербайджанский солдат. Билясуварский район может гордиться тем, что воспитал такого сына, вот и сегодня высокий уровень патриотического духа в Азербайджанской армии является результатом подвига, героизма таких наших сынов, как Мубариз", - подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев.