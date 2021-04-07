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Хулуси Акар: Подготовлена ”дорожная карта" для модернизации азербайджанской армии

Хулуси Акар: Подготовлена ”дорожная карта" для модернизации азербайджанской армии Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар провели встречу в видеоформате.
Армия
7 апреля 2021 г. 19:23
Хулуси Акар: Подготовлена ”дорожная карта для модернизации азербайджанской армии

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Хулуси Акар провели встречу в видеоформате.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

Турецкий министр отметил, что две страны связаны с исторической и культурной точек зрения, и сегодня, как и в прошлом, находятся рядом друг с другом.

Коснувшись победы азербайджанской армии в 44-дневной Карабахской войне, Х.Акар сказал, что весь мир увидел сплоченность одной нации - двух государств: "Кулак тюрка пал на голову армян. Наконец-то несправедливости, продолжавшейся 30 лет, страданиям наших братьев положен конец. Эта победа будет вписана в историю золотыми буквами".

Еще раз поздравив Азербайджан с завоеванной победой, он сказал, что в соответствии с требованиями времени и дальнейшей совместной деятельности Вооруженных сил двух братских стран подготовлена и начата реализация “Дорожной карты” по реконструкции и модернизации азербайджанской армии.

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Версия на английском языке Hulusi Akar: "Roadmap" for modernization of Azerbaijani army prepared
Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar: "Azərbaycan Ordusunun modernizasiyası üçün “Yol xəritəsi” hazırlanıb"

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