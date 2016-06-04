​Химические войска ВС Азербайджана провели учения по боевой подготовке

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Химические войска Вооруженных сил Азербайджана провели учения по боевой подготовке.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны Азербайджана, учения состоялись в соответствии с планом по боевой подготовке на 2016 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Основной целью учений явилось совершенствование навыков приведения штабов в боевую готовность, принятия решений в соответствии со сложившимися условиями, оценка ситуации, обмен опытом, а также повышение психологической устойчивости личного состава при выполнении поручений по химическому обеспечению подразделений. Личный состав ознакомился с макетом территории, специальными техническими средствами и оборудованием, химическим наблюдательным постом, техникой для защиты от оружия массового поражения.

Подразделения успешно выполнили поставленные перед ними задачи, их деятельность была высоко оценена.