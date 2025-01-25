Хикмет Мирзоев посетил командование сил спецназа Турции

14:51

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев, находящийся с официальным визитом в Турции, и возглавляемая им делегация осмотрели командование 6-го корпуса и сил специального назначения в Килис Чылдыроба, а также пограничный пост имени Шехида Мехмеда.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе посещения командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу предоставил информацию об оружии и системах, разработанных в рамках расширения военного сотрудничества и координации между командованиями Сухопутных войск Турции и Азербайджана, и поделился опытом, накопленным в ходе оперативной деятельности.