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Хикмет Мирзоев посетил командование сил спецназа Турции

Хикмет Мирзоев посетил командование сил спецназа Турции 14:51
Армия
25 января 2025 г. 15:23
Хикмет Мирзоев посетил командование сил спецназа Турции

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев, находящийся с официальным визитом в Турции, и возглавляемая им делегация осмотрели командование 6-го корпуса и сил специального назначения в Килис Чылдыроба, а также пограничный пост имени Шехида Мехмеда.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

В ходе посещения командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу предоставил информацию об оружии и системах, разработанных в рамках расширения военного сотрудничества и координации между командованиями Сухопутных войск Турции и Азербайджана, и поделился опытом, накопленным в ходе оперативной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Mirzəyev Türkiyədə Müştərək Xüsusi Tapşırıq Qüvvələri Komandanlığı və sərhəd postuna baxış keçirib

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