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Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции

Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился в Анкаре с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.
Армия
24 января 2025 г. 20:14
Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции

Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился в Анкаре с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Во встрече также принял участие командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу.

Отметим, что Хикмет Мирзоев находится с официальным визитом в Турции. Ранее азербайджанская делегация встретилась с командующим Сухопутными войсками Сельчуком Байрактароглу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHikmət Mirzəyev Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş qərargah rəisi ilə görüşüb

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