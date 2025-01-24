Хикмет Мирзоев встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Турции

Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился в Анкаре с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился в Анкаре с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Метином Гюраком.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Во встрече также принял участие командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу.

Отметим, что Хикмет Мирзоев находится с официальным визитом в Турции. Ранее азербайджанская делегация встретилась с командующим Сухопутными войсками Сельчуком Байрактароглу.