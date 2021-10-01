Ханлар Велиев: Продолжаются поиски 7 пропавших без вести на войне военнослужащих

При содействии соответствующих государственных органов в кратчайшие сроки были установлены личности погибших в ходе боевых операций.

При содействии соответствующих государственных органов в кратчайшие сроки были установлены личности погибших в ходе боевых операций.

Как передает Report, об этом заявил заместитель генпрокурора, военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

"Сотрудники органов военной прокуратуры совместно с органами Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел осуществляют интенсивные оперативно-следственные мероприятия, неотложные следственные действия, многочисленные экспертизы. Поисковые группы из числа сотрудников министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям проводят регулярную работу в этом направлении. До сих пор полностью установлены личности 2907 военнослужащих, в том числе числившихся пропавшими без вести в ходе боев. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления местонахождения еще 7 военнослужащих, пропавших без вести во время войны, поисковые группы в настоящее время проводят интенсивную работу", - сказал Х.Велиев.