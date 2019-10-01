Общее количество преступлений, зафиксированных в 2018 году по сравнению с 2003 годом , уменьшилось на 43,2%, число смертей военнослужащих по разным причинам уменьшилось на 18%, число умышленных убийств уменьшилось на 60%, уклонение от военной службы уменьшилось на 88,5 %, а число дезертиров уменьшилось больше, чем в 200 раз.

Как передает Report, эти заявления размещены в статье, опубликованной официальной прессой военного прокурора Азербайджанской Республики генерал-лейтенанта юстиции Ханлара Велиева.

Вонный прокурор заявил, что тенденция уменьшения большинства типов преступлений продолжилась и в этом году:

"По сравнению с первой половиной 2018 года количество особо тяжких преступлений, зарегистрированных в соответствующий период 2019 года, уменьшились в 3 раза, умышленные убийства, умышленное причинение серьезного вреда здоровью, нарушения правил обращения с оружием и другими опасными вещями, представляющими опасность окружающим , а также нарушения правил вождения и эксплуатации снизились на 50%, злоупотребление властью уменьшилось на 29,3%, отклонение от военной службы и причинение вреда здоровью себе самому уменьшилось на 7,7%".