Губернатор штата Оклахома выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией

Губернатор штата Оклахома, США, Кевин Скитт выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией.

Губернатор штата Оклахома, США, Кевин Скитт выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией.

Как сообщает Report, декларация была подписана по случаю 20-летия Государственной программы партнерства между Национальной гвардией штата Оклахома и Азербайджанской армией.

В ней подчеркнуто расширение сотрудничества с США, в том числе со штатом Оклахома, в различных сферах.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим в свою очередь поблагодарил губернатора.