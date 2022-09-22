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Губернатор штата Оклахома выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией

Губернатор штата Оклахома выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией Губернатор штата Оклахома, США, Кевин Скитт выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией.
Армия
22 сентября 2022 г. 02:03
Губернатор штата Оклахома выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией

Губернатор штата Оклахома, США, Кевин Скитт выступил с заявлением о партнерстве с Азербайджанской армией.

Как сообщает Report, декларация была подписана по случаю 20-летия Государственной программы партнерства между Национальной гвардией штата Оклахома и Азербайджанской армией.

В ней подчеркнуто расширение сотрудничества с США, в том числе со штатом Оклахома, в различных сферах.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в США Хазар Ибрагим в свою очередь поблагодарил губернатора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Oklahoma ştatının qubernatoru Azərbaycan Ordusu ilə tərəfdaşlıq barədə bəyannamə yayıb

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