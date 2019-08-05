Группа турецких военнослужащих находится в Азербайджане

Согласно соглашению между правительствами Азербайджана и Турции об обеспечении организации социальных и культурных визитов военно-гражданского состава, группа военнослужащих братской страны и члены их семей прибыли в нашу страну.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В рамках поездки, которая послужит расширению многолетней дружбы и сотрудничества, укреплению связей, для турецкой делегации организованы экскурсии в городах Баку, Гянджа, Шамкир, Исмаиллы и Шеки.

Гости ознакомились с древней историей нашей страны, богатым культурным наследием нашего народа, традициями и обычаями, отведали блюда национальной кухни и сладости.