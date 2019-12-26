Группа миротворцев вернулась из Афганистана в Азербайджан

В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В соответствии с планом ротации, группа военнослужащих Азербайджанской армии, действующая в составе миссии "Решительная поддержка", проводимой НАТО в Исламской Республике Афганистан, вернулась в Баку.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
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