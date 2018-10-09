Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев азербайджанской армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Отметим, что миротворческая миссия азербайджанской армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.