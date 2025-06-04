Граждане Ирана задержаны при попытке контрабанды наркотиков через Каспий

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.

Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.

В результате совместных действий береговой охраны и патрульных судов в южной акватории Каспия было обнаружено и изъято 24 кг 270 г наркотиков, в том числе 24 кг 170 г марихуаны и 100 г опиума.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была задержана моторная лодка марки "Yamaha-55" с тремя членами экипажа, пытавшаяся покинуть территориальные воды Азербайджана. Задержанными оказались граждане Ирана Вахид Лайги Судиф (1984 г.р.), Халид Яздани Нуруллах (1985 г.р.) и Моншинежат Тохид Нериман (1986 г.р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные действия.