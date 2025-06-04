О нас

Граждане Ирана задержаны при попытке контрабанды наркотиков через Каспий

Граждане Ирана задержаны при попытке контрабанды наркотиков через Каспий Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.
Армия
4 июня 2025 г. 11:18
Граждане Ирана задержаны при попытке контрабанды наркотиков через Каспий

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии наркотиков в Азербайджан через Каспийское море.

Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.

В результате совместных действий береговой охраны и патрульных судов в южной акватории Каспия было обнаружено и изъято 24 кг 270 г наркотиков, в том числе 24 кг 170 г марихуаны и 100 г опиума.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий была задержана моторная лодка марки "Yamaha-55" с тремя членами экипажа, пытавшаяся покинуть территориальные воды Азербайджана. Задержанными оказались граждане Ирана Вахид Лайги Судиф (1984 г.р.), Халид Яздани Нуруллах (1985 г.р.) и Моншинежат Тохид Нериман (1986 г.р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные действия.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXəzər dənizi ilə Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb, İran vətəndaşları saxlanılıb

Другие новости из категории

Азербайджан проводит тренинг с участием мобильной тренинговой группы НАТО
Азербайджан проводит тренинг с участием мобильной тренинговой группы НАТО
4 июня 2025 г. 09:45
Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии
Состоялась встреча представителей минобороны Азербайджана и Сербии
3 июня 2025 г. 17:09
Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой
Минобороны: Проведены тактические учения с боевой стрельбой
3 июня 2025 г. 10:40
В Пирекешкюле уничтожат непригодные к использованию боеприпасы
В Пирекешкюле уничтожат непригодные к использованию боеприпасы
2 июня 2025 г. 14:41
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
1 июня 2025 г. 12:38
В азербайджанской армии проводится конкурс Лучший военный оркестр
В азербайджанской армии проводится конкурс "Лучший военный оркестр"
31 мая 2025 г. 10:08
Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины
Закир Гасанов дал поручения по укреплению воинской дисциплины
30 мая 2025 г. 14:44
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Военные атташе посетили Нахчыван
ФотоВоенные атташе посетили Нахчыван
30 мая 2025 г. 10:27
Военная прокуратура возбудила дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кяльбаджаре
Военная прокуратура возбудила дело по факту подрыва на мине военнослужащего в Кяльбаджаре
29 мая 2025 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi