ГПС: В прошлом месяце задержаны 52 нарушителя госграницы

Государственная пограничная служб (ГПС) в сентябре продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Государственная пограничная служб (ГПС) в сентябре продолжила меры по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств.

Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.

В сентябре были задержаны 52 нарушителя государственной границы, из них 18 являются гражданами Азербайджана, 5 - Шри-Ланки, 5 - Пакистана, 4 - Афганистана, 4 - Непала, 3 - Ирана, 3 - Египта, 2 - Непала, 2 - Индии, 1 - Марокко, 1 - Алжира, 1 - Бангладеша, 1 - Нигерии и 2 - Судана.

27 человек задержаны за попытку пересечь государственную границу с фальшивыми документами.

За нарушение правил пограничного режима задержаны 912 человек, в их отношении приняты соответствующие меры.

В результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств из незаконного оборота изъято 46 кг 193 г наркотических средств и 307 единиц наркотических таблеток.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС Азербайджана, была задержана контрабанда на общую сумму сумму 668 936 манатов, в том числе наркотические средства, пневматический пистолет, лекарственные препараты, алкогольные напитки и табачные изделия.

Мероприятия по организации надежной охраны государственной границы продолжаются.