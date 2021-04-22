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ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном

ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном Подразделения ГПС, а также позиции подразделений Пограничной службы ФСБ России, несущие службу на этом направлении с армянской стороны, были обстреляны армянскими военнослужащими
Армия
22 апреля 2021 г. 12:39
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
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После известного визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Зангезурскую область 21 апреля текущего года со стороны Армении были совершены провокации на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

"Вечером того же дня подразделения Государственной пограничной службы, расположенные в селе Сеидляр Зангиланского района азербайджано-армянской государственной границы, а также позиции подразделений Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, несущие службу на этом направлении с армянской стороны, были обстреляны армянскими военнослужащими.

В связи с инцидентом российские пограничники обратились к азербайджанским коллегам с просьбой не реагировать на инцидент, заявив, что лица, совершившие провокацию, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая обращение российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не открыли ответный огонь. После инцидента азербайджанская сторона была проинформирована об удалении с территории армянских военнослужащих, совершивших провокацию.

В то же время в тот же день в направлении села Шурнух Губадлинского района группа лиц на 30-40 автомобилях, двигавшихся к государственной границе, выкрикивала на армянском языке антиазербайджанские лозунги.

Государственная пограничная служба официально заявляет, что в случае повторения подобных провокаций в будущем с нашей стороны будут приняты самые решительные ответные меры", - отмечается в заявлении.

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Версия на английском языке SBS: Armenia has committed provocations on border with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке DSX: Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə təxribatlar törədib

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