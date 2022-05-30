ГПС: Информация о ранении армянского военного при нарушении Азербайджаном режима прекращения огня ложная

28 мая в армянской прессе появилась информация о том, что в результате якобы нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе был тяжело ранен 1 военнослужащий Вооруженных сил Армении.

28 мая в армянской прессе появилась информация о том, что в результате якобы нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе был тяжело ранен 1 военнослужащий Вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

"В связи с этим мы официально заявляем, что эта информация не соответствуют действительности. Наши подразделения, осуществлявшие оборону и охрану государственной границы (у села Раздяря Зангиланского района) у территории, где был ранен армянский военнослужащий (армянское село Неркин Анд), не открывали огня в направлении Армении.

В то же время, в результате наблюдений, осуществляемых нашими подразделениями, на месте дислокации подразделения Вооруженных сил Армении были зафиксированы нарушения дисциплины военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения, в 10:37 часов из палатки раздался один выстрел, а через 8 минут в 10:45 – еще два выстрела, а вскоре после этого один человек был вынесен из палатки и эвакуирован.

Проведенное в этот период наблюдение, анализ фото-видео и других материалов свидетельствуют о том, что инцидент произошел между армянскими военными.

Мы рекомендуем армянской стороне предоставлять общественности достоверную информацию вместо того, чтобы прибегать к провокациям и скрывать случаи смерти в армии, наступивших вследствие отсутствия дисциплины", - отмечается в сообщении.