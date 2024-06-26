О нас

Гордые соколы азербайджанской армии - Надежные защитники воздушного пространства страны

Гордые соколы азербайджанской армии - Надежные защитники воздушного пространства страны Военно-воздушные силы (ВВС) Министерства обороны Азербайджана играют важную роль в защите воздушного пространства страны. ВВС сыграли очень важную роль в прекращении почти 30-летней оккупации. Поэтому военнослужащих Военно-воздушных сил называют "скрытыми
Армия
26 июня 2024 г. 09:53
Гордые соколы азербайджанской армии - Надежные защитники воздушного пространства страны

Военно-воздушные силы (ВВС) Министерства обороны Азербайджана играют важную роль в защите воздушного пространства страны. ВВС сыграли очень важную роль в прекращении почти 30-летней оккупации. Не случайно военнослужащих Военно-воздушных сил называют "скрытыми героями" Второй Карабахской войны.

Как сообщает местное бюро Report, Министерство обороны организовало для представителей СМИ медиа-тур на одну из баз ВВС.

В рамках данного медиа-тура журналисты смогли непосредственно наблюдать за организацией службы и общим состоянием готовности войск.

В ходе медиа-тура представители СМИ ознакомились с процессом летной подготовки пилотов, понаблюдали за мастерскими летными виражами наших военных летчиков. Умелый пилотаж, четкое знание и понимание своего дела, оснащение ВВС, профессионализм наших военнослужащих, совершенствуемый день ото дня, говорит о том, что воздушное пространство Азербайджана в надежных руках.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's proud eagles: Reliable guardians of nation's airspace
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun məğrur şahinləri - Ölkənin hava məkanının etibarlı mühafizləri 

Самое важное

Натигу Гасымову посмертно присвоено звание Национальный герой Азербайджана
Натигу Гасымову посмертно присвоено звание "Национальный герой Азербайджана"
25 июня 2024 г. 21:25
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Минобороны
25 июня 2024 г. 21:13
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Вооруженных Сил
25 июня 2024 г. 21:06
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Министерства обороны
25 июня 2024 г. 21:01
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi