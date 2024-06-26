Гордые соколы азербайджанской армии - Надежные защитники воздушного пространства страны

Военно-воздушные силы (ВВС) Министерства обороны Азербайджана играют важную роль в защите воздушного пространства страны. ВВС сыграли очень важную роль в прекращении почти 30-летней оккупации. Поэтому военнослужащих Военно-воздушных сил называют "скрытыми

Военно-воздушные силы (ВВС) Министерства обороны Азербайджана играют важную роль в защите воздушного пространства страны. ВВС сыграли очень важную роль в прекращении почти 30-летней оккупации. Не случайно военнослужащих Военно-воздушных сил называют "скрытыми героями" Второй Карабахской войны.

Как сообщает местное бюро Report, Министерство обороны организовало для представителей СМИ медиа-тур на одну из баз ВВС.

В рамках данного медиа-тура журналисты смогли непосредственно наблюдать за организацией службы и общим состоянием готовности войск.

В ходе медиа-тура представители СМИ ознакомились с процессом летной подготовки пилотов, понаблюдали за мастерскими летными виражами наших военных летчиков. Умелый пилотаж, четкое знание и понимание своего дела, оснащение ВВС, профессионализм наших военнослужащих, совершенствуемый день ото дня, говорит о том, что воздушное пространство Азербайджана в надежных руках.