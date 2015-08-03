​Главком ВМФ РФ: Каспийские флотилии Азербайджана, Казахстана и России укрепляют стабильность в регионе

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ "Сегодня Каспийская флотилия РФ играет огромную роль и вносит свой вклад в дело укрепления мира и стабильности на Каспийском море".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Виктор Чирков.

"Тесное сотрудничество между флотилиями России, Казахстана, Азербайджана и других стран, которые имеют выход к Каспийскому морю, позволяет еще более упрочить в этом регионе обстановку мирной и взаимополезной морской деятельности. Конкурсы позволят нам еще лучше понимать друг друга", - сказал В.Чирков на открытии конкурса военных моряков "Кубок Каспия" и морпехов "Каспийское дерби".

Он отметил, что Каспийская флотилия, в местах дислокации которой проходят конкурсы "Кубок Каспия-2015" и "Каспийское дерби-2015", стремительно развивается в настоящее время как в сфере перевооружения, так и в сфере поступления в состав боевых кораблей новых поколений.