Глава TUSAŞ: Проект модернизации Су-25 ВВС Азербайджана близится к завершению

17:44

Завершается проект модернизации штурмовиков Су-25, находящихся у ВВС Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Анадолу" заявил генеральный директор турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Мехмет Демироглу, принявший участие в оборонной выставке ADEX-2024 в Баку.

Он сообщил, что первый этап модернизации завершился, второй - близится к концу.

М.Демироглу также сообщил, что Азербайджан проявляет интерес к турецкому самолету "Hürkuş", и многие разрешения, связанные с этим проектом, уже оформлены.