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Глава TUSAŞ: Проект модернизации Су-25 ВВС Азербайджана близится к завершению

Глава TUSAŞ: Проект модернизации Су-25 ВВС Азербайджана близится к завершению 17:44
Армия
25 сентября 2024 г. 18:14
Глава TUSAŞ: Проект модернизации Су-25 ВВС Азербайджана близится к завершению

Завершается проект модернизации штурмовиков Су-25, находящихся у ВВС Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Анадолу" заявил генеральный директор турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ Мехмет Демироглу, принявший участие в оборонной выставке ADEX-2024 в Баку.

Он сообщил, что первый этап модернизации завершился, второй - близится к концу.

М.Демироглу также сообщил, что Азербайджан проявляет интерес к турецкому самолету "Hürkuş", и многие разрешения, связанные с этим проектом, уже оформлены.

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Версия на азербайджанском языке TUSAŞ rəhbəri: Azərbaycanın "Su-25" təyyarələrinin modernizasiyası tamamlanır

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