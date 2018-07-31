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    Глава российской делегации ВМФ: Организация "Кубка моря - 2018" в Баку - на высоком уровне

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ "Организация игр "Кубок моря-2018" в Баку проведена на высоком уровне".

    Как передает Report, об этом заявил глава российской делегации, капитан первого ранга ВМФ России Сергей Екимов на пресс-конференции в Баку, посвященной проведению военно-морских игр.

    "Организация была проведена на высоком уровне. Для российской команды этот конкурс имеет особое значение. В этом году мы выдвинули новый тип кораблей - малые артиллерийские. Морские конкурсы всегда отличали взаимопонимание и дружба", - заявил С.Екимов.

    В свою очередь глава иранской делегации, капитан первого ранга ВМФ Ирана Шахрам Хабиби подчеркнул, что данные игры также интересны для иранской стороны.

    "Надеемся, что это военная дружба повлияет на наши политические и экономические отношения", - подчеркнул он.

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